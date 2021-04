France 24 • 26/04/2021 à 07:57

À la une de la presse, lundi 26 avril, la situation épidémique catastrophique en Inde et l'inquiétude qu'elle provoque à l'échelle mondiale. L'assouplissement des restrictions sanitaires en Europe, notamment en Italie et en France. Et la redécouverte, en Indonésie, d'une plante aux nombreuses vertus...