L'Éthiopie, de la paix à la guerre

information fournie par France 24 • 06/12/2021 à 11:43

Après avoir longtemps soulevé un élan d’espoir et de solidarité, l'Éthiopie fait aujourd'hui craindre le pire… ou le retour du pire. Ce pays, le deuxième le plus peuplé d’Afrique, est menacé d’éclatement. Le fragile équilibre dit du "fédéralisme ethnique", unique au monde, pourrait ne pas survivre à la guerre qui déchire actuellement le pays…et pousse les Occidentaux à rapatrier leurs ressortissants. Alors que des craintes de "crise humanitaire" et de "génocide" émergent, la catastrophe peut-elle encore être évitée ? Les réponses de nos reporters, correspondants et notre grand témoin.