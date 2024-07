information fournie par France 24 • 24/07/2024 à 14:51

L’éradication du Sida est possible d’ici 2030 si les leaders mondiaux allouent à la lutte contre la pandémie les ressources nécessaires et veillent à la protection des droits humains. C’est la conclusion du rapport 2024 de l’ONUSIDA qui note des progrès mais partout dans le monde, les financements diminuent. Près de 40 millions de personnes vivent avec le virus du Sida. Point sur la situation en Afrique, continent le plus touché.