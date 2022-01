L'endométriose : une maladie méconnue qui touche 10 % des femmes

L'endométriose est une maladie gynécologique causée par la présence de cellules de l'endomètre en-dehors de l'utérus. Elle touche 1 femme sur 10 en France et près de la moitié se plaignant de douleurs intenses dans bas du ventre - dans certains extrêmement invalidant et pouvant même entrainer l'infertilité. Les précisions avec Julia Sieger, journaliste France 24 et Jasmine Candau, présidente d'endofrance.