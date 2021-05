France 24 • 18/05/2021 à 07:35

A la Une de la presse, ce mardi 18 mai, l'arrivée massive, hier, de milliers de migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta, depuis le Maroc voisin. La poursuite des attaques du Hamas et de l'armée israélienne. La «normalisation» des relations entre la France et le Rwanda. Et une manifestation de millionnaires aux Etats-Unis.