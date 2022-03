"L’ Empire du silence", un film dans l’enfer de la République démocratique du Congo

information fournie par France 24 • 16/03/2022 à 16:09

Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reçoivent le réalisateur Thierry Michel. Depuis trente ans, ce journaliste belge témoigne et documente la situation en République démocratique du Congo. Son dernier film, "L’ Empire du silence", retrace vingt-cinq ans de guerres intestines et de mainmise des pays frontaliers sur ce pays très riche en minerais. Sans détourner le regard, il raconte les violences extrêmes auxquelles doivent faire face les populations civiles et le silence assourdissant de la communauté internationale face à ces massacres répétés.