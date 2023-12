information fournie par France 24 • 20/12/2023 à 11:01

Les Congolais sont appelés aux urnes ce mercredi pour élire leur prochain président et c’est l'occasion pour l'Info éco de s'intéresser à l'économie du plus grand pays d'Afrique subsaharienne. Une économie en pleine croissance, qui repose en très grande partie sur le secteur minier, mais qui ne profite pas au plus grand nombre.