France 24 • 25/11/2020 à 14:31

Soldats azerbaïdjanais et camions militaires ont pénétré mercredi dans le district de Kalbajar, avoisinant le Nagorny Karabakh, pour la seconde des trois rétrocessions auxquelles l'Arménie doit procéder après le cessez-le-feu ayant mis fin à six semaines de combats dans cette région disputée. Reportage de Ludovic de Foucaud, Catherine Norris-Trent et Hussein Assad.