L'artiste Blick Bassy invite musique, danse, conte et afro-futurisme au Quai Branly

information fournie par France 24 • 17/06/2022 à 17:13

Louise Dupont reçoit l'auteur-compositeur-interprète et écrivain camerounais Blick Bassy. Depuis près de vingt ans, il utilise sa voix pour célébrer la culture de son pays et de son continent, démontant au passage les stéréotypes sur l'Afrique. Invité du musée du Quai Branly-Jacques Chirac à l’occasion de l'exposition "Sur la route des Chefferies du Cameroun, du Visible à l'Invisible", l’artiste imagine pas moins de sept propositions artistiques entre concerts, danse, conte et film.