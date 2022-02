L'art du conte au Pakistan : la transmission orale, un instrument éducatif

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 16:30

Au Pakistan, cinquième pays le plus peuplé au monde où 70 % de la population vit en milieu rural, l'accès à l'éducation reste un enjeu majeur. Selon une récente étude, 22 millions d'enfants pakistanais sortent du système éducatif avant d'avoir terminé les 10 ans d'études obligatoires ou bien n'y sont même jamais rentrés. La transmission orale des contes et des légendes y joue depuis longtemps un rôle de vecteur éducatif. Mais les conteurs traditionnels disparaissent peu à peu, évincés par la concurrence de la télévision et des smartphones.