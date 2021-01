France 24 • 15/01/2021 à 13:00

Premières s'intéresse cette semaine à "Je ne suis plus inquiet", premier récit littéraire du comédien et auteur de théâtre Scali Delpeyrat, publié dans la nouvelle collection Au Singulier, chez Actes Sud. Rencontre avec l'écrivain qui se livre avec une infinie drôlerie dans des textes courts, composés comme une mosaïque de confessions intimes et enlevée, légères et graves. Toujours touchantes et jamais narcissiques.