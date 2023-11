information fournie par France 24 • 01/11/2023 à 22:50

Des vidéos virales montrent un véhicule de l’armée israélienne en train de traîner le corps d’un homme sans vie sur plusieurs mètres au bout d’une corde. Les images sont vraies, mais se passent en Israël et non à Gaza comme indiqué sur la publication initiale. L'armée israélienne parle d'un "comportement déplorable", "non conforme aux ordres", qui donnera lieu à des mesures disciplinaires.