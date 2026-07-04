Les champions du monde en titre ont été poussés en prolongations par le Cap-Vert, finalement battu 3-2 après un but contre son camp à dix minutes de la fin. Lionel Messi a marqué son septième but de cette édition.
L'Argentine s'en sort face au Cap-Vert en prolongations et rejoint les 8es
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