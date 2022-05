information fournie par France 24 • 27/05/2022 à 13:16

Depuis 2012, il est possible en Argentine de choisir librement son genre et ses papiers d'identité sans avis médical ni juridique. Toutefois, les discriminations sociales et économiques demeurent. Les personnes transgenres ont, par exemple, une espérance de vie deux fois inférieure que celle du reste de la population. Les activistes réclament une nouvelle loi plus protectrice.