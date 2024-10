information fournie par France 24 • 31/10/2024 à 11:14

À la Une de la presse ce jeudi 31 octobre, l’enjeu du vote latino dans la présidentielle américaine. Après des inondations meurtrières en Espagne, les journaux retracent le déroulé de la journée de mardi et s’interrogent sur les causes de la catastrophe. En France, l’Insee publie une étude sur le jour où le risque de mourir est le plus grand, et dans le Parisien, l'histoire de deux frères abandonnés à la naissance qui se retrouvent 60 ans plus tard et partent à la recherche de leur passé.