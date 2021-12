L'Allemagne va fermer trois de ses six dernières centrales nucléaires

information fournie par France 24 • 31/12/2021 à 15:29

L'Allemagne fermera vendredi trois de ses six dernières centrales nucléaires, les réacteurs de Brokdorf, Grohnde et Gundremmingen C, exploités par les compagnies d'électricité E.ON et RWE.