L'Afghanistan en péril ? Six mois de pouvoir Taliban

15/02/2022

Il y a six mois, Kaboul tombait aux mains des Taliban. Depuis, l'Afghanistan est meurtri par la famine, les femmes bannies des écoles, de l'espace public et du monde du travail, mais aussi par l'économie sinistrée. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont suspendu les aides pour le pays. La quasi-totalité des avoirs de la Banque centrale afghane a été bloquée par les États-Unis, environ sept milliards de dollars d'actifs afghans. L'Afghanistan est-il en péril ?