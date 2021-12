L'actrice Miou-Miou, une icône féministe dans la série "Nona et ses filles"

information fournie par France 24 • 07/12/2021 à 12:38

Voix espiègle du cinéma français, Sylvette Herry commence en mai 68 sur les planches du Café de la Gare,où Coluche la baptise Miou-Miou. En 1973, elle naît au cinéma avec"Les Valseuses" de Bertrand Blier. En 50 ans de carrière, elle a tourné dans plus de 80 films et a été dix fois nommée aux César, décrochant en 1980 celui de la meilleure actrice pour"La Dérobade". Elle joue dans la série "Nona et ses filles", de Valérie Donzelli, qui raconte l'histoire d'une militante féministe, mère de triplés, qui se retrouve à nouveau enceinte à 70 ans.