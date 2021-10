information fournie par France 24 • 05/10/2021 à 17:14

Les frères Arab et Tarzan Nasser ont coréalisé "Gaza mon amour", un récit sentimental entre Issa, un pêcheur, et Siham, une modeste couturière. Le film a été présenté à la Mostra de Venise en 2020 et a représenté la Palestine aux Oscars cette année. L'actrice Hiam Abbass, qui incarne Siham à l'écran, est l'invitée de cette édition.