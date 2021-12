information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 10:31

À la une de la presse ce vendredi 17 décembre, Kim Jong-un, leader incontesté de la Corée du Nord, 10 dix ans après son accession au pouvoir, Boris Johnson un peu plus dans la tourmente et les Ukrainiens qui se préparent, dans le calme, à une possible invasion militaire russe.