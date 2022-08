Kenya : le président élu William Ruto promet un gouvernement "transparent"

information fournie par France 24 • 18/08/2022 à 13:10

William Ruto, désigné vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août, s'est engagé à prendre des mesures pour diriger un "gouvernement transparent et démocratique". "S'il y a des procédures judiciaires, nous coopèrerons, car nous sommes démocrates et nous croyons en l'État de droit" répond William Ruto à son adversaire Raila Odinga, qui qualifie de "parodie" les résultats de l’élection et compte déposer un recours en justice.