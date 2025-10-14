Elle a ouvert la voie au drag français sur la scène internationale avant d’en devenir l’ambassadrice la plus charismatique. Présentatrice de Drag Race France, icône de mode et désormais chanteuse, elle ne cesse de repousser les frontières du genre et de la performance. Invité de Louise Dupont, Karl Sanchez - mieux connu sous le nom de Nicky Doll - se confie sur sa dualité, son premier album "Apollo • Artemis", son parcours entre Marseille, Saint-Martin, Tanger et New York, et cette liberté unique que lui procure l'art du drag.
Karl Sanchez, alias Nicky Doll : "La femme est le sexe fort"
