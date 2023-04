Karim Leklou : "Grâce au métier d'acteur, je suis tout le temps en train d'apprendre"

information fournie par France 24 • 11/04/2023 à 15:32

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche", Louise Dupont rencontre Karim Leklou. Découvert dans “Un Prophète” de Jacques Audiard, l'acteur a enchaîné les films. Jusqu'à donner la réplique à une certaine Isabelle Adjani dans “Le Monde est à toi”, qui lui a valu une nomination au César du meilleur espoir masculin en 2018. Depuis, il s’impose dans des premiers rôles marquants, devenant peu à peu l’un des acteurs les plus désirés du cinéma français. On le retrouve en ce moment dans trois films, dont "C'est mon homme" de Guillaume Bureau aux côtés de Leïla Bekhti et Louise Bourgoin.