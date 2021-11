information fournie par France 24 • 12/11/2021 à 11:27

Quelle place pour les femmes dans les trois religions marquées par des siècles de patriarcat ? Peut-on faire une lecture féministe de la Torah, de la Bible ou du Coran ? Comment réagir aux représentations souvent dévalorisantes du corps de la femme ? Comment distinguer ce qui relève du divin de la tradition ? C’est à ces questions que répondent Kahina Bahloul, imame et islamologue, Floriane Chinsky, rabbin, et Emmanuelle Seyboldt, pasteure. Toutes les trois sont les auteures de "Des femmes et des dieux" (Éd. Les Arènes).