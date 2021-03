"Justice League", le film de superhéros réalisé... deux fois

France 24 • 31/03/2021 à 17:15

Dans cette édition 100 % cinéma de "À l'Affiche !", Laure Manent et Thomas Baurez reviennent sur le destin hors norme de "Justice League", un blockbuster revenu des limbes. Son réalisateur initial, Zack Snyder, s'était vu retirer le projet par la Warner, qui l'avait alors confié à Joss Whedon. Mais le film, sorti en 2017, n'avait pas enchanté les spectateurs, et la Warner a finalement laissé Zack Snyder reprendre les rênes et proposer une nouvelle version, qui vient de sortir en VOD. Ce "Justice League Snyder Cut", qui dure 4 h, a reçu un accueil plus chaleureux du public.