information fournie par France 24 • 29/04/2022 à 16:56

Dans ce nouveau numéro, retour sur les meilleures séries du moment : "Gaslit", une plongée dans l'un des scandales les plus retentissants de l'histoire à l'occasion des 50 ans de l'affaire du Watergate ; "Histoire de l'antisémitisme", une série qui retrace deux mille ans de persécution des juifs ; et puis "We own this city" pour le retour de David Simon, vingt ans après la série culte "The Wire".