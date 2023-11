information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 12:29

Radio France Internationale (RFI) et l'association "Les amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon" ont commémoré jeudi à Abidjan et Paris le dixième anniversaire de l'assassinat dans le nord du Mali de cette journaliste et de ce technicien de RFI.