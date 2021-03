Jordan Bardella : "On s'est interdit le vaccin Spoutnik-V par idéologie, par russophobie"

France 24 • 23/03/2021 à 20:45

Emmanuel Macron a annoncé cette semaine une accélération de la campagne de vaccination en France contre le Covid-19. Les délais de livraison des doses de vaccins à l'UE et la polémique autour du vaccin AstraZeneca avaient en effet retardé le calendrier prévu par le gouvernement. Le député européen et vice-président du Rassemblement national Jordan Bardella est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi politique". Il critique le choix de l'exécutif de ne pas recourir au vaccin Spoutnik-V, développé par les Russes.