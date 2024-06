information fournie par France 24 • 20/06/2024 à 13:16

A vos marques, prêts... C’est parti pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ! Et il va y avoir du sport, mais aussi de la culture. Aujourd'hui Louise Dupont vous propose un numéro spécial de "A l’Affiche" pour en savoir plus sur les milliers d’événements artistiques qui se tiennent partout en France, en marge des compétitions sportives.