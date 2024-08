information fournie par France 24 • 02/08/2024 à 10:43

Les Jeux olympiques connaissent un démarrage touristique encourageant avec une hausse de 20% sur un an de la fréquentation touristique du 24 au 27 juillet en région parisienne, selon un premier chiffrage de Choose Paris Region, l'agence d'attractivité internationale de la région Île-de-France. Cependant, les touristes qui viennent voir les épreuves boudent les cafés et les terrasses et surveillent leurs dépenses. Reportage France Télévisions.