information fournie par France 24 • 27/07/2024 à 12:19

Entre la France et l'Algérie, l'escrimeuse Saoussen Boudiaf a la double nationalité. Elle tirera au sabre en équipe et en individuel sous les couleurs de l'Algérie pour ces Jeux olympiques, alors qu'elle représentait la France aux Jeux de Rio en 2016. France 24 est allée la rencontrer à Roubaix, sa ville de naissance, où elle vit et s’entraîne.