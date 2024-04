information fournie par France 24 • 16/04/2024 à 11:06

À moins de quatre mois du coup d’envoi des Jeux olympiques de Paris et alors que la capitale française s'apprête à recevoir cet été environ 15 millions de touristes, plus de 80 ONG et associations dénoncent un "nettoyage social" de la ville. Elles alertent sur l'exclusion des populations les plus précaire - sans-abris, travailleuses du sexe, ou encore migrants -, éloignés du centre de Paris et des alentours des sites olympiques. Reportage de Julien Sauvaget.