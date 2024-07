information fournie par France 24 • 19/07/2024 à 14:59

À une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le dispositif de sécurité se met en place à Paris. La capitale est divisée en plusieurs zones et des points de contrôles sont établis autour de la Seine. Un casse-tête pour les habitants ou les touristes non détenteurs d'un QR code. Marie Schuster et Emerald Maxwell sont allés à leur rencontre dans les rues de Paris.