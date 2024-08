information fournie par France 24 • 04/08/2024 à 13:39

Les plus belles performances sportives sont souvent suivies d'accusations ou de doutes de dopage, traumatismes nés de scandales qui ont déçu le monde entier. Les exploits des Jeux olympiques de Paris ne font pas exception, mais tous les athlètes sont soumis aux mêmes règles. Où, comment et par qui les "Grands" sont-ils contrôlés ? Éléments de réponse avec l'invité de France 24, Thierry Vildary, journaliste et co-auteur du livre "La face cachée des JO".