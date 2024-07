information fournie par France 24 • 26/07/2024 à 13:25

Coup d'envoi officiel ce soir des JO avec la cérémonie d'ouverture sur la Seine à Paris, retransmise sur 80 écrans géants. Un spectacle en 12 tableaux interprété par plus de 3 000 danseurs et comédiens et plus de 6 000 athlètes, mis en scène par Thomas Jolly et l'auteur de théâtre Damien Gobin. Le show sera suivi par plus d'un milliard et demi de téléspectateurs.