information fournie par France 24 • 20/07/2024 à 11:34

Une semaine avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, les commerçants parisiens affichent leur inquiétude. Alors que l’on pourrait s’attendre à ce que l’évènement booste l’économie de la capitale et attire les foules, les commerçants et restaurateurs assurent qu'il n'en est rien. La fréquentation serait en très forte baisse. Les professionnels du secteur mettent notamment en cause le dispositif de sécurité des jeux.