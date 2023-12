information fournie par France 24 • 07/12/2023 à 18:23

À Gaza, de violents combats font rage dans et autour des plus grandes villes. À Khan Younès, dans le sud, l'armée israélienne dit avoir "tué des terroristes du Hamas et frappé des dizaines de cibles terroristes". Dans le même temps, une manifestation se prépare dans la vieille ville de Jérusalem avec des nationalistes. Précisions de notre correspondante pour France 24, Claire Duhamel en direct de Jérusalem.