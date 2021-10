Jerry Tardieu, ancien député haïtien : "Des gangs ont pris le contrôle de Port-au-Prince"

information fournie par France 24 • 27/10/2021 à 13:30

L'assassinat du président Jovenel Moïse, des kidnappings à répétition, une crise sans précédent : pour Jerry Tardieu, coordinateur national du mouvement "En Avant" et ancien député, Haïti est plongé dans un chaos généralisé qui s'explique par des "relations collusoires" entre les autorités politiques et les milieux d’affaires face à des gangs armés. Impunis et tout-puissants, ils contrôlent désormais la capitale de l'île. Et selon Jerry Tardieu, Haïti ne vit plus une "criminalité classique" mais une "'situation de terrorisme."