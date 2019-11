Jérôme Garcin : "Gérard Philipe savait que sa vie serait brève"

France 24 • 14/11/2019 à 16:02

Jérôme Garcin est écrivain, journaliste, critique littéraire et animateur de l'émission "Le Masque et la Plume" sur France Inter depuis 30 ans. Il vient nous présenter son livre, "Le dernier hiver du Cid" (éd. Gallimard). Un hommage à son beau-père Gérard Philipe, comédien de légende, disparu il y a tout juste 60 ans après une maladie foudroyante, à l'âge de 36 ans. Rencontre avec un écrivain qui excelle à parler des vies "à la fois très courtes et très pleines".