information fournie par France 24 • 13/10/2021 à 18:40

Pour lutter contre les infox, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères a signé à Montpellier un accord d'objectif avec France Médias Monde et CFI. Le but : combattre le risque de manipulation de l'information, notamment en Afrique, dans le monde arabe et en Asie du sud-est.