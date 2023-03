"Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry : pour une justice qui répare

information fournie par France 24 • 29/03/2023 à 16:44

Dans ce numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche", Axelle Simon et Thomas Baurez reçoivent en studio la réalisatrice Jeanne Herry pour la sortie de "Je verrai toujours vos visages". Son nouveau film s’intéresse à la justice restaurative et établit un dialogue entre les victimes d’agressions et des détenus condamnés pour ce type d’infractions. Également au programme, le film documentaire "Sept hivers à Téhéran" sur la persistance de l’injustice et la loi du Talion en Iran, et le film d’animation ukrainien "Le Royaume de Naya".