"Je m'engage pour l'Afrique", ou comment promouvoir une nouvelle génération de leaders africains

France 24 • 18/05/2021 à 14:13

Notre invitée est à l'origine d'une initiative ouverte à tous les "Afro-optimistes". Cofondatrice de "Je m'engage pour l'Afrique", Amina Zakhnouf est partie d'un constat simple : "L'avenir du monde se joue en Afrique, et pourtant les premiers concernés semblent peu présents dans le débat public". Elle nous explique comment elle entend faire bouger les lignes avec d'autres jeunes engagés. Elle nous parle aussi du sujet épineux des dettes des pays africains et de ce qui doit changer dans les relations entre le continent et la France.