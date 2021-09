information fournie par France 24 • 01/09/2021 à 16:52

Cette édition de "À l'Affiche !" jette un coup de projecteur sur la 74ème édition de la Mostra de Venise, dont le coup d'envoi est donné mercredi 1er septembre. Tour d'horizon des films en sélection et des moments forts attendus, à commencer par le duo emblématique du cinéma espagnol, Pedro Almodovar et Penelope Cruz qui ouvrira la course au Lion d'Or .