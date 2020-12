France 24 • 18/12/2020 à 13:24

Le chanteur et pianiste britannique Jamie Cullum a atteint les sommets au début des années 2000 avec ses arrangements de swing et de jazz. Au fil du temps, cet adepte du beat box et du jazz a montré qu'il était aussi à l'aise avec les standards du jazz que la musique pop. Cette année, Jamie Cullum s'est encore réinventé en se frottant à l'art de la chanson de Noël. Entretien depuis son studio londonien.