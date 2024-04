information fournie par France 24 • 09/04/2024 à 13:20

Louise Dupont revient sur la grande rétrospective consacrée au réalisateur américain James Cameron à la Cinémathèque de Paris. L'occasion d'en apprendre plus sur les secrets de fabrication de l'homme derrière deux des plus gros succès au box-office mondial : "Titanic" et "Avatar". Également au programme de cette émission, la sortie très attendue de "SOS Fantômes : la menace de glace", quatrième volet de la saga culte.