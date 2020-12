Italie : auprès des migrants mineurs face aux défis de l'intégration

France 24 • 10/12/2020 à 15:47

En Italie, les migrants mineurs sont nombreux à débarquer seuls, sans famille sur les côtes de la péninsule. Ce sont souvent des enfants et adolescents particulièrement vulnérables. Leur accueil et scolarisation s'articule autour d'un circuit qui prévoit leur prise en charge et un accompagnement personnalisé. Une partie de la population locale se mobilise pour leur intégration. Illustration à Palerme, en Sicile avec ce reportage de notre correspondante Natalia Mendoza.