information fournie par France 24 • 01/11/2022 à 22:25

Législatives incertaines en Israël, 5eme scrutin du genre en trois ans et demi. Ce scrutin oppose un camp des droites dominé par Benjamin Netanyahou, et un camp centriste, qui veut empêcher l’ancien Premier ministre de retrouver le pouvoir. A sa tête le PM sortant Yaïr Lapid. On va plus loin ce soir avec Marie-Roger Biloa.