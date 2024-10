information fournie par France 24 • 07/10/2024 à 16:29

Parmi les sites les plus ciblés par les terroristes figuraient les kibboutz. Dans celui de Be'eri, plus de 100 civils ont été tués, et une trentaine de personnes ont été prises en otage. Cet assaut continue de hanter les habitants. Si la majorité a été relogée ailleurs, certains ont fait le choix courageux de revenir vivre sur place.