information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 10:54

Nos reporters Pauline Godart et Raid Abu Zaideh se sont rendus dans la Nord d’Israël, une zone quasi vidée de ses habitants. Environ 60 000 ont dû être évacuer sur ordre de l’armée. La zone est régulièrement visée par des tirs du Hezbollah depuis le sud du Liban et l’armée israélienne est présente pour sécuriser la zone, attaquer et répliquer…