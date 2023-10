information fournie par France 24 • 10/10/2023 à 09:13

Après les attentats les plus sanglants perpétrés sur son sol, Israël prépare sa riposte au Hamas. Car au-delà des bombardements sur Gaza, Benyamin Netanyahu annonce une guerre longue. Une entrée de l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne semble inéluctable. A quel prix ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Gauthier Rybinski.